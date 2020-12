**Coronavirus: Speranza, 'sui vaccini saremo più veloci possibile'** (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Aspettiamo l'approvazione dell'Ema prevista per il 21 dicembre e inizieremo le vaccinazioni il 27 dicembre, stiamo preparando la macchina. Noi partiremo comunque e lavoreremo per essere il più veloci possibile". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza a Mezz'ora in piu' su RAi3. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Aspettiamo l'approvazione dell'Ema prevista per il 21 dicembre e inizieremo le vaccinazioni il 27 dicembre, stiamo preparando la macchina. Noi partiremo comunque e lavoreremo per essere il più". Lo dice il ministro della Salute, Robertoa Mezz'ora in piu' su RAi3.

Open_gol : «Purtroppo il meccanismo decisionale in Italia sconta dei compromessi», dice il consigliere scientifico di Speranza… - TV7Benevento : **Coronavirus: Speranza, 'partiremo da personale sanitario e anziani Rsa'**... - TV7Benevento : **Coronavirus: Speranza, 'sui vaccini saremo più veloci possibile'**... - EmMicucci : #Coronavirus #Speranza: #Scuola, impegno ripartire il 7 gennaio, con superiori in dad al 25%. #Vaccino a docenti è… - sistoandrea1980 : @filamento_ @NoLockdownNo @perchetendenza Cellule sane). Per ora l'unica nostra speranza é fidarsi del vaccino. Pen… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Speranza **Coronavirus: Speranza, 'sui vaccini saremo più veloci possibile'** Il Tempo Cassinate – Sorpresi a cenare in un noto ristorante, multe per i clienti e chiusura per l’attività

Nell'ambito di predisposti servizi tesi al rispetto delle disposizioni per il contenimento da contagio Covid-19, i militari della Stazione di Piedimonte San Germano hanno proceduto al controllo d ...

Coronavirus, l’Italia sospende i voli con la Gran Bretagna

ROMA (ITALPRESS) – “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per ...

Nell'ambito di predisposti servizi tesi al rispetto delle disposizioni per il contenimento da contagio Covid-19, i militari della Stazione di Piedimonte San Germano hanno proceduto al controllo d ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per ...