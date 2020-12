Coronavirus | Speranza | ' nuova variante più veloce | vaccini possono funzionare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Sono le prime ore di approfondimento ma da quello che sappiamo si tratta di unadel virus piùnel propagarsi, non sembra fare maggiori danni sull'individuo ma si propaga piùmente e questo vuol dire più contagi ed è un problema". Lo dice il ministro della Salute, Roberto, a In Mezz'ora in Più. "Dalle primissime informazioni sembrerebbe cheche sono in fase terminale e che dovrebbero essere approvati dall'Ema il 21 dicembre, possanoegualmente anche su questama sono informazioni che dobbiamo ancora rendere più solide".