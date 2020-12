Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 dicembre 2020: si registrano 792 nuovi casi, 24 i decessi (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono 792 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 7.109 tamponi effettuati.Coronavirus Italia, il bollettino del 19 dicembre: 16.308 nuovi casi, 553 decessiQuesto è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 20 dicembre 2020. In terapia intensiva i pazienti sono 178, mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.254. Sono invece 728 i pazienti guariti, in isolamento domiciliario ci sono 32.629 persone. Si registrano purtroppo 24 vittime, per un totale di 2.155. Nel frattempo è stato stabilito che in Sicilia verranno distribuite 129 mila dosi di vaccino per combattere il Covid da parte di Pfizer.I ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono 792 icontagi registrati insu 7.109 tamponi effettuati.Italia, ildel 19: 16.308, 553Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 20. In terapia intensiva i pazienti sono 178, mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 1.254. Sono invece 728 i pazienti guariti, in isolamento domiciliario ci sono 32.629 persone. Sipurtroppo 24 vittime, per un totale di 2.155. Nel frattempo è stato stabilito che inverranno distribuite 129 mila dosi di vaccino per combattere il Covid da parte di Pfizer.I ...

FicarraePicone : “Valeria, 32enne con la sindrome di Down, morta SOLA ricoverata in ospedale al Policlinico di Palermo a causa del C… - palermo24h : Coronavirus Catania, giovane affetta da sindrome di Down muore al Policlinico: lasciata da sola. “Non deve più ripe… - live_palermo : Coronavirus: in Sicilia calo dei contagi, ma aumentano decessi e ricoveri - - WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 dicembre 2020: si registrano 792 nuovi casi, 24 i decessi… - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 dicembre 2020: si registrano 792 nuovi casi, 24 i decessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia Coronavirus, in Sicilia calano i nuovi casi in 24 ore (792) ma crescono i ricoveri PalermoToday Coronavirus in Sicilia: aumentano i decessi e i ricoveri, scendono a 792 i nuovi positivi

Sono questi i nuovi dati sugli sviluppi dell’emergenza Covid rilasciati oggi, domenica 20 dicembre, dal Ministero della Salute.

Coronavirus: in Sicilia calo dei contagi, ma aumentano decessi e ricoveri

Il bollettino del 20 dicembre sul Coronavirus registra un calo dei casi in Sicilia, 792 nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri, cinque in più in regime ordinario e quattro in più in terapia intensi ...

Sono questi i nuovi dati sugli sviluppi dell’emergenza Covid rilasciati oggi, domenica 20 dicembre, dal Ministero della Salute.Il bollettino del 20 dicembre sul Coronavirus registra un calo dei casi in Sicilia, 792 nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri, cinque in più in regime ordinario e quattro in più in terapia intensi ...