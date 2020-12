Coronavirus Puglia, 791 nuovi positivi su 7495 tamponi, 23 i morti. Cala il tasso di positività: 10,5%. Focolai in Rsa nel Barese (Di domenica 20 dicembre 2020) BARI - Scende sotto i mille il numero dei contagi da Coronavirus in Puglia: secondo il bollettino regionale oggi, domenica 20 dicembre 2020 in Puglia, sono stati effettuati 7.495 test per l'infezione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 20 dicembre 2020) BARI - Scende sotto i mille il numero dei contagi dain: secondo il bollettino regionale oggi, domenica 20 dicembre 2020 in, sono stati effettuati 7.495 test per l'infezione ...

