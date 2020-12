Coronavirus Piemonte: definita la prima fase della campagna vaccinale (Di domenica 20 dicembre 2020) L'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi TORINO L'Unità di crisi della Regione Piemonte ha definito l'organizzazione della prima fase di somministrazione dei vaccini contro il Covid-19: ... Leggi su gazzettadalba (Di domenica 20 dicembre 2020) L'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi TORINO L'Unità di crisiRegioneha definito l'organizzazionedi somministrazione dei vaccini contro il Covid-19: ...

Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, drastico aumento del tasso di positività. In provincia 93 nuovi casi - telecitynews24 : ?? VACCINI COVID IN PIEMONTE: INDIVIDUATI 28 PRESIDI OSPEDALIERI DA CUI PARTIRE ?? Due su tre degli aventi diritto h… - CorriereTorino : In Piemonte 29 decessi e 890 nuovi contagi - rep_torino : Coronavirus in Piemonte, contagiati sotto quota 900 ma i tamponi sono poco più di ottomila [aggiornamento delle 17:… - rep_torino : Coronavirus in Piemonte, contagiati sotto quota 900 ma i tamponi sono poco più di ottomila [aggiornamento delle 17:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Piemonte Coronavirus in Piemonte, contagiati sotto quota 900 ma i tamponi sono poco più di ottomila La Repubblica Maria Laura Garofalo: "Dalla sanità privata un sostegno importantissimo nell'emergenza Covid"

Oggi le strutture del gruppo Garofalo sono oltre che nel Lazio, soprattutto nel Nord: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna; e in Centro Italia con la Toscana. Il ...

Coronavirus, i nuovi casi calano a 15.104, ma con 40mila test in meno. Il tasso di positività risale all’11%. 352 morti

Sono 15.104 i nuovi contagi da coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 137mila tamponi analizzati (40mila in meno di ieri). Come sempre avviene nei weekend, si tratta di numeri più bass ...

Oggi le strutture del gruppo Garofalo sono oltre che nel Lazio, soprattutto nel Nord: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna; e in Centro Italia con la Toscana. Il ...Sono 15.104 i nuovi contagi da coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 137mila tamponi analizzati (40mila in meno di ieri). Come sempre avviene nei weekend, si tratta di numeri più bass ...