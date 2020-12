Coronavirus, nuovo ceppo britannico già in Olanda e Danimarca: l’Italia blocca i voli (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo la conferenza stampa di ieri sera con cui Boris Johnson ha imposto il lockdown duro a Londra e nel Sud Est dell’Inghilterra, scatta l’allarme per il nuovo ceppo di Coronavirus scoperto nel Regno Unito. Le autorità britanniche sono in stretto contatto con l’OMS, che ha fatto sapere questa nuova variante si trova già in altri Paesi europei. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto sapere che l’Italia bloccherà i voli da e per la Gran Bretagna, mentre misure analoghe sono al vaglio di Francia e Germania. Cosa sappiamo del nuovo ceppo di Coronavirus Il nuovo ceppo di Coronavirus non sembra essere più mortale o maggiormente aggressivo, ma la sua trasmissibilità è superiore del 70% ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo la conferenza stampa di ieri sera con cui Boris Johnson ha imposto il lockdown duro a Londra e nel Sud Est dell’Inghilterra, scatta l’allarme per ildiscoperto nel Regno Unito. Le autorità britanniche sono in stretto contatto con l’OMS, che ha fatto sapere questa nuova variante si trova già in altri Paesi europei. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto sapere chebloccherà ida e per la Gran Bretagna, mentre misure analoghe sono al vaglio di Francia e Germania. Cosa sappiamo deldiIldinon sembra essere più mortale o maggiormente aggressivo, ma la sua trasmissibilità è superiore del 70% ...

