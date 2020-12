Coronavirus, nuova mutazione in Sudafrica: malattie più gravi nei giovani. Ma i vaccini “dovrebbero funzionare” (Di domenica 20 dicembre 2020) Come avviene con tutti i patogeni, anche il nuovo Coronavirus è in continua evoluzione in risposta agli ospiti che infetta. Il SARS-CoV-2 è stato caratterizzato da diverse mutazioni, ovvero da cambiamenti genetici analizzati attentamente dagli scienziati. Queste mutazioni, come noto, possono rendere un virus più contagioso o pericoloso e possono anche creare qualche grattacapo alla ricerca su farmaci e vaccini. Proprio negli ultimi giorni sembra essere emersa un’altra mutazione del Coronavirus, che sta riguardando il Sudafrica. Il Paese africano si sta avvicinando a 1 milione di contati, con oltre 24.000 persone decedute per complicazioni da COVID-19. Il ministro della Salute Sudafricano Zweli Mkhize ha confermato la mutazione 501.V2 del virus, come ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 20 dicembre 2020) Come avviene con tutti i patogeni, anche il nuovoè in continua evoluzione in risposta agli ospiti che infetta. Il SARS-CoV-2 è stato caratterizzato da diverse mutazioni, ovvero da cambiamenti genetici analizzati attentamente dagli scienziati. Queste mutazioni, come noto, possono rendere un virus più contagioso o pericoloso e possono anche creare qualche grattacapo alla ricerca su farmaci e. Proprio negli ultimi giorni sembra essere emersa un’altradel, che sta riguardando il. Il Paese africano si sta avvicinando a 1 milione di contati, con oltre 24.000 persone decedute per complicazioni da COVID-19. Il ministro della Saluteno Zweli Mkhize ha confermato la501.V2 del virus, come ...

RaiNews : Chris Whitty, che è a capo dell'autorità sanitaria in Inghilterra, ha tuttavia precisato che non è ancora chiaro se… - Corriere : Nuova variante inglese del coronavirus, un caso in Olanda. Sospesi i voli dalla Gran Br... - rtl1025 : ?? “#Londra in #lockdown da domani. Non possiamo avere il #Natale che avevamo programmato” Lo ha detto il premier br… - bluethehorndog : RT @perchetendenza: 'Regno Unito': Perché il governo olandese ha sospeso tutti i voli da questi territori fino al 1 gennaio, dopo la scoper… - _crazy_Freddie_ : RT @perchetendenza: 'Regno Unito': Perché il governo olandese ha sospeso tutti i voli da questi territori fino al 1 gennaio, dopo la scoper… -