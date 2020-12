Coronavirus, nuova mutazione covid: allarme nel Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) Alcuni paesi europei hanno iniziano a chiudere i confini con il Regno Unito. A Londra polizia schierata in strada per rispetto lockdown. Cresce la paura per le ultime notizie direttamente giunte dal Regno Unito: la nuova mutazione del Coronavirus è ancora più contagiosa che mai. La variante è partita dalla parte sud-est dell’Inghilterra e si è già diffusa in molte delle nazioni del centro-nord Europa (Danimarca ed Olanda) e addirittura in Australia. Londra ha aumentato cosi i controlli di sicurezza, con la polizia schierata nelle ferrovie e nelle strade per evitare spostamenti ed esodo di massa. La nuova forma è stata identificata nel Regno Unito «attraverso la sorveglianza genomica della Public ... Leggi su chenews (Di domenica 20 dicembre 2020) Alcuni paesi europei hanno iniziano a chiudere i confini con il. A Londra polizia schierata in strada per rispetto lockdown. Cresce la paura per le ultime notizie direttamente giunte dal: ladelè ancora più contagiosa che mai. La variante è partita dalla parte sud-est dell’Inghilterra e si è già diffusa in molte delle nazioni del centro-nord Europa (Danimarca ed Olanda) e addirittura in Australia. Londra ha aumentato cosi i controlli di sicurezza, con la polizia schierata nelle ferrovie e nelle strade per evitare spostamenti ed esodo di massa. Laforma è stata identificata nel«attraverso la sorveglianza genomica della Public ...

