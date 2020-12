Coronavirus | news Bollettino | 15 104 contagi su 137 420 tamponi | 352 decessi

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il tasso di positività sale all'11%. Calano terapie intensive (-41, ora 2.743) e ricoveri ordinari (-206, ora 25.158). Variante inglese del, anche in Italia è stato trovato un paziente positivo; il genoma isolato all'ospedale Celio di Roma. Il ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza valida fino al 6 gennaio che prevede la sospensione dei voli con la Gran Bretagna. Lunedì mattina riunione d'emergenza dei capi Ue per coordinare misure contenitive

repubblica : Coronavirus, in Italia un soggetto positivo alla variante inglese [aggiornamento delle 20:13] - repubblica : Coronavirus nel mondo: l'Olanda sospende i voli dal Regno Unito. Oms: 'Sulla mutazione del virus, stretti contatti… - repubblica : Coronavirus, papa Francesco: 'Invece di lamentarci delle restrizioni, aiutiamo gli altri' [aggiornamento delle 12:3… - infoitinterno : Coronavirus, sono 224 i nuovi casi positivi oggi in Calabria: i dati delle cinque province | wesud News - rosarioT1970 : RT @RobertoBurioni: Si parla di una 'nuova variante 'inglese del coronavirus ma niente panico. Niente fa pensare che sia più pericolosa, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news

ANSA Nuova Europa

ANCONA Altre quattro partite per completare la 16ª giornata del girone B di Serie C dopo i cinque anticipi del sabato. In campo la Vis Pesaro, che ha vinto 3-2 al Benelli contro ..."Siamo in stretto contatto con le autorità del Regno Unito sulla nuova variante del virus Covid-19. (Rai News) Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza", aggiunge Speranza. (Fotogramma ...