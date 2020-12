Coronavirus | news Bollettino | 15 104 casi | 137 420 test e 352 vittime in 24 ore LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il tasso di positività è dell'11%, in aumento rispetto al 9,2% di ieri. I pazienti in terapia intensiva sul territorio nazionale calano di 41 unità, i ricoveri nei reparti ordinari diminuiscono di 206 unità. Il ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza valida fino al 6 gennaio per vietare l'ingresso dal Regno Unito "per precauzione" nei confronti della nuova variante di virus individuata