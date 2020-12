Coronavirus, nel Regno Unito quasi 36mila casi in 24 ore. Mai così tanti dall’inizio della pandemia (Di domenica 20 dicembre 2020) Mentre la notizia di una variante inglese di Covid-19 sta facendo temere una nuova ondata in tutto il mondo, i dati riportati dal bollettino giornaliero del Regno Unito registrano un record preoccupante. Sono 35.928 i nuovi positivi in 24 ore, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Stando alle cifre ufficiali sono poi 326 le vittime registrate, per un totale di morti arrivato a 67.503. Rimangono invariati invece i valori di guariti (4.354) e di attualmente positivi (1.938.546). Secondo quanto riportato dal The Indipendent, i casi di Covid-19 nel Regno Unito sarebbero aumentati di oltre il 50% in una settimana, arrivando alla cifra record di oggi 20 dicembre. STATISTICHE Coronavirus Dati Covid giornalieri dal ... Leggi su open.online (Di domenica 20 dicembre 2020) Mentre la notizia di una variante inglese di Covid-19 sta facendo temere una nuova ondata in tutto il mondo, i dati riportati dal bollettino giornaliero delregistrano un record preoccupante. Sono 35.928 i nuovi positivi in 24 ore, il numero più alto. Stando alle cifre ufficiali sono poi 326 le vittime registrate, per un totale di morti arrivato a 67.503. Rimangono invariati invece i valori di guariti (4.354) e di attualmente positivi (1.938.546). Secondo quanto riportato dal The Indipendent, idi Covid-19 nelsarebbero aumentati di oltre il 50% in una settimana, arrivando alla cifra record di oggi 20 dicembre. STATISTICHEDati Covid giornalieri dal ...

