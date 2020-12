Coronavirus nel mondo: aggiornamento ad oggi domenica 20 dicembre (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: un aggiornamento sugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel mondo. Semaforo verde per Moderna Gli Stati Uniti hanno concesso un’autorizzazione di emergenza per il vaccino della Società Moderna contro il virus Covid-19, ha annunciato la United States Medicines Agency (FDA).Il vaccino della giovane azienda di biotecnologie si unirà quindi a quello dell’alleanza Pfizer / BioNTech nell’enorme campagna di vaccinazioni iniziata, lunedì 14 dicembre, negli Stati Uniti. Riconferma in Italia Il nostro “Stivale”, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia di Coronavirus, srguirà le seguenti regole: Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, con il ritorno delle regole da zona rossa in tutto il Paese, sarà ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 dicembre 2020) Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: unsugli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19 nel. Semaforo verde per Moderna Gli Stati Uniti hanno concesso un’autorizzazione di emergenza per il vaccino della Società Moderna contro il virus Covid-19, ha annunciato la United States Medicines Agency (FDA).Il vaccino della giovane azienda di biotecnologie si unirà quindi a quello dell’alleanza Pfizer / BioNTech nell’enorme campagna di vaccinazioni iniziata, lunedì 14, negli Stati Uniti. Riconferma in Italia Il nostro “Stivale”, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia di, srguirà le seguenti regole: Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, con il ritorno delle regole da zona rossa in tutto il Paese, sarà ...

