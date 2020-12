Coronavirus nel Lazio, Roma città scende sotto i 500 casi: i dati di oggi (Di domenica 20 dicembre 2020) ‘oggi su oltre 13mila tamponi nel Lazio (-1.471) si registrano 1.213 casi positivi (-197), 21 decessi (-20) e +1.001 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, aumentano i ricoveri e stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi é all’ 8%. I casi a Roma città scendono a 500. Diminuiscono i casi se raffrontati alla scorsa domenica e questo è un segnale positivo’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 211 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto casi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020) ‘su oltre 13mila tamponi nel(-1.471) si registrano 1.213positivi (-197), 21 decessi (-20) e +1.001 i guariti. Diminuiscono ie i decessi, aumentano i ricoveri e stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi é all’ 8%. Iscendono a 500. Diminuiscono ise raffrontati alla scorsa domenica e questo è un segnale positivo’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.nel: la situazione nelle Asl Nella Asl1 sono 211 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Otto...

