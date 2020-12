Coronavirus mutato, allarme europeo: la versione ultra-contagiosa ha già lasciato l'Inghilterra, iniziata la terza ondata? (Di domenica 20 dicembre 2020) La versione ultra-contagiosa del Coronavirus ha già attraversato la Manica: per questo l'Olanda ha sospeso i voli passeggeri dal Regno Unito. temendo che il "ceppo dominante" del virus Sars-CoV-2 possa diffondersi nel Paese come giò fatto in Gran Bretagna. Il virus mutato ha una trasmissibilità maggiore "fino al 70% in più" della variante fin qui più diffusa. Le autorità olandesi, spiega il Corriere della Sera, hanno confermato di aver isolato sul territorio dei Paesi Bassi "almeno un caso della stessa variante del virus", che ha costretto il governo di Boris Johnson a ricorrere a un nuovo lockdown. L'allarme è arrivato all'Oms, che ha fatto sapere di essere in "stretto contatto" con le autorità di Londra. Secondo il direttore medico del governo britannico, Chris Whitty, e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladelha già attraversato la Manica: per questo l'Olanda ha sospeso i voli passeggeri dal Regno Unito. temendo che il "ceppo dominante" del virus Sars-CoV-2 possa diffondersi nel Paese come giò fatto in Gran Bretagna. Il virusha una trasmissibilità maggiore "fino al 70% in più" della variante fin qui più diffusa. Le autorità olandesi, spiega il Corriere della Sera, hanno confermato di aver isolato sul territorio dei Paesi Bassi "almeno un caso della stessa variante del virus", che ha costretto il governo di Boris Johnson a ricorrere a un nuovo lockdown. L'è arrivato all'Oms, che ha fatto sapere di essere in "stretto contatto" con le autorità di Londra. Secondo il direttore medico del governo britannico, Chris Whitty, e il ...

