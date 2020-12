Coronavirus | Mulè Fi | ' ancora caos su divieti | Paese gestito da incapaci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “Ad oggi il sito del governo èin aggiornamento per le Faq, le domande frequenti, dopo l'emanazione del decreto del 18 dicembre. Sono passati quasi due giorni e tra un po' sarà la vigilia di Natale e il 72% degli italiani, cioè molto più dei due terzi, non ci ha capito nulla su, spostamenti e controlli, mentre impazza l'impazzimento sulle regole con paradossi da follia pura, ad esempio: i genitori accompagnati da figli minori di 14 anni possono andare dai nonni, ma devono lasciare a casa i figli maggiori di 14 anni... ma i nonni possono andare a casa dei nipoti. Una follia che manca di logica e raziocinio, specchio della confusione totale che vive a Palazzo Chigi". Lo dichiara in una nota Giorgio Mule', deputato di Forza Italia e portavoce azzurro dei gruppi di Camera e Senato. "A Natale forse si sposterà chi ...