Coronavirus, meno contagi ma meno tamponi. Calano i morti. Speranza: c’è rischio che variante inglese possa arrivare in Italia (Di domenica 20 dicembre 2020) I nuovi casi sono 15.104 (16.308 ieri) e le vittime 352, in forte calo rispetto ai 553 di ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenza Coronavirus del ministero della Salute-Iss. Il tasso di positività sale all'11% aumentando dell'1,8% rispetto al 9,2% di ieri. Ma sono 137.420 i tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo di quasi 40 mila rispetto ai 176.185 di ieri. Con i decessi registrati oggi dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus il totale delle vittime sale a 68.799 persone. I casi di contagiati da Cov-Sars 2 sono invece complessivamente, dal principio della pandemia in Italia, 1.953.185. Risale il numero dei pazienti attualmente positivi: sono 2.594 in più di ieri, in totale 622.760. Scendono di 41 unità le terapie intensive (in totale sono ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 dicembre 2020) I nuovi casi sono 15.104 (16.308 ieri) e le vittime 352, in forte calo rispetto ai 553 di ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss. Il tasso di positività sale all'11% aumentando dell'1,8% rispetto al 9,2% di ieri. Ma sono 137.420 ieffettuati innelle ultime 24 ore, in calo di quasi 40 mila rispetto ai 176.185 di ieri. Con i decessi registrati oggi dall'inizio dell'epidemia dail totale delle vittime sale a 68.799 persone. I casi diati da Cov-Sars 2 sono invece complessivamente, dal principio della pandemia in, 1.953.185. Risale il numero dei pazienti attualmente positivi: sono 2.594 in più di ieri, in totale 622.760. Scendono di 41 unità le terapie intensive (in totale sono ...

