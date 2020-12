Coronavirus Lazio | atterrati a Fiumicino gli ultimi due aerei provenienti dal Regno Unito

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 dicembre 2020): sono, intorno le 16 di questo pomeriggio, agliduedal. In rene alla scoperta della nuova variante Covid-19 ed in ottemperanza alla decisione del governo di bloccare i volida quell’area, l’Unità di Crisi della Regionecomunica in una nota che sono attualmente in corso in corso le procedure di controllo di due voli all’Aeroporto di: il primo proveniente da Heathrow con 111 passeggeri ed il secondo da Bristol con 107 passeggeri a bordo. Leggi anche:nel, Roma città scende sotto i 500 casi: i dati di oggi su ...