Coronavirus, la nuova variante inglese spaventa la Gb e non solo: “E’ fuori controllo”. Le ultime (Di domenica 20 dicembre 2020) Una nuova variante del Coronavirus spaventa la Gran Bretagna e non solo.Nelle ultime ore, la Gran Bretagna ha informato l'Oms che la nuova variante del Covid rintracciata nel sud-est del Paese può circolare più velocemente, precisando che non è ancora chiaro se risulti più letale. Secondo il ministero alla Sanità britannico, Matt Hancock, la nuova mutazione individuata è "fuori controllo". Ed è stata rilevata anche in Olanda, Danimarca e Australia. Lo ha reso noto l'Oms alla Bbc.Ragion per cui, il governo olandese ha deciso di bloccare i voli in via precauzionale: "Il 20 dicembre, alle ore 06:00 locali, entrerà in vigore il divieto sui voli che trasportano passeggeri dal Regno Unito - si legge in una ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Unadella Gran Bretagna e non.Nelleore, la Gran Bretagna ha informato l'Oms che ladel Covid rintracciata nel sud-est del Paese può circolare più velocemente, precisando che non è ancora chiaro se risulti più letale. Secondo il ministero alla Sanità britannico, Matt Hancock, lamutazione individuata è "". Ed è stata rilevata anche in Olanda, Danimarca e Australia. Lo ha reso noto l'Oms alla Bbc.Ragion per cui, il governo olandese ha deciso di bloccare i voli in via precauzionale: "Il 20 dicembre, alle ore 06:00 locali, entrerà in vigore il divieto sui voli che trasportano passeggeri dal Regno Unito - si legge in una ...

