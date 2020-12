Coronavirus in Toscana: 24 morti, oggi 20 dicembre. E 483 positivi (oltre 115mila da inizio pandemia) (Di domenica 20 dicembre 2020) FIRENZE - Il numero di morti per Coronavirus, oggi 20 dicembre in Toscana, è in calo, ma il dramma resta intatto. E non finire di addolorare, momento dopo momento. Si tratta, questa volta, di 24 decessi: 12 uomini e 12 donne, con età media di 80 anni. Mentre è sempre sensibilmente alto il numero di positivi: 483, con età media di 48 anni Leggi su firenzepost (Di domenica 20 dicembre 2020) FIRENZE - Il numero diper20in, è in calo, ma il dramma resta intatto. E non finire di addolorare, momento dopo momento. Si tratta, questa volta, di 24 decessi: 12 uomini e 12 donne, con età media di 80 anni. Mentre è sempre sensibilmente alto il numero di: 483, con età media di 48 anni

