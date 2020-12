Coronavirus | in Lombardia si dimezza il numero di decessi | 49 in 24 ore 1 795 i nuovi positivi

Leggi su open.online

(Di domenica 20 dicembre 2020) Il bollettino del 20 dicembre In leggero calo ildeicasi diregistrati nelle ultime 24 ore in: oggi 20 dicembre sono 1.795 contro i 1.944 di ieri, 2.744 due giorni fa. In forte diminuzione invece i: +49 (ieri +105) per un totale di vittime raggiunte pari a 24.379 dall’inizio della pandemia. Sono 22.421 itamponi effettuati, un calo rispetto a quelli registrati dal bollettino di ieri, 19 dicembre, quando erano 27.044. Per uncomplessivo di test eseguiti dall’inizio del monitoraggio arrivato a 4.629.812. Ancora in diminuzione le terapie intensive: oggi 9 unità in meno (ieri 10) con 15 ingressi giornalieri registrati. Iltotale dei ricoverati in intensiva sul territorio regionale è ...