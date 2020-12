Coronavirus in Italia, ultime notizie. Natale: fermento tra regioni e c’è chi vuole più restrizioni (Di domenica 20 dicembre 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – In miglioramento i dati sulla pandemia di Coronavirus in Italia. Ieri sono stati registrati 16.308 nuovi casi e 553 morti, con tutti gli indicatori in calo rispetto al giorno precedente. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 19 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. ? Coronavirus IN Italia: DIRETTA Ore 07.00 – Natale: fermento tra regioni e c’è chi vuole più restrizioni ... Leggi su tpi (Di domenica 20 dicembre 2020)in, ledi oggi– In miglioramento i dati sulla pandemia diin. Ieri sono stati registrati 16.308 nuovi casi e 553 morti, con tutti gli indicatori in calo rispetto al giorno precedente. Qui tutte lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lenews sulindi oggi, sabato 19 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. ?IN: DIRETTA Ore 07.00 –trae c’è chipiù...

ladyonorato : Ecco il favoloso “modello Italia”: Coronavirus. Italia prima al mondo per tasso morti su abitanti. #CONTEDIMETTITI… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 674 morti e 17.992 casi su quasi 180mila tamponi #coronavirus - repubblica : Coronavirus, in Italia 111,23 morti ogni 100mila abitanti: prima al mondo - Stop_SelfInjury : RT @IlPrimatoN: I tremendi dati che smontano la narrazione di un governo incapace di affrontare la pandemia - Notiziedi_it : Coronavirus Italia, bollettino oggi: contagi (16.308) e morti (553) in calo. Terapie intensive -35 -