Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di domenica 20 dicembre 2020) Lo stato della diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Aggiornamento quotidiano Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 dicembre 2020) Lo stato della diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel Ministero della Salute e della Protezione Civile. Aggiornamento quotidiano

ladyonorato : Ecco il favoloso “modello Italia”: Coronavirus. Italia prima al mondo per tasso morti su abitanti. #CONTEDIMETTITI… - Corriere : L’Olanda ha deciso di bloccare i voli passeggeri in arrivo dalla Gran Bretagna, dove il governo ha varato una nuovi… - RaiNews : #Coronavirus. L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna. La variante inglese del virus in quattro paesi - SuperChine78 : RT @TgrRai: #Coronavirus #Italia, oggi 352 morti (68.799 in totale), 15.104 nuovi casi (1.204 in meno di ieri), 137.420 tamponi (38.765 in… - divorex82 : RT @SkyTG24: I dati del Ministero della Salute. I dettagli: -