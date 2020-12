Coronavirus in Italia, bollettino 20 dicembre: 15.104 casi su 137.420 tamponi, 352 morti (Di domenica 20 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati 15.104 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 16.308. Diminuiscono i tamponi effettuati: 137.420, contro i 176.185 di ieri. La percentuale di positivi sale al 10,99% (ieri 9,2%). Sono 352 i morti, 41 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 dicembre (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le Regioni: in testa il Veneto con 3.869, poi la Lombardia con 1.795, l'Emilia-Romagna con 1.751 e il Lazio con 1.213. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.743, con 121 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono stati 15.104 i nuovidiregistrati in, mentre ieri erano stati 16.308. Diminuiscono ieffettuati: 137.420, contro i 176.185 di ieri. La percentuale di positivi sale al 10,99% (ieri 9,2%). Sono 352 i, 41 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 20(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). I nuovisono sparsi in tutte le Regioni: in testa il Veneto con 3.869, poi la Lombardia con 1.795, l'Emilia-Romagna con 1.751 e il Lazio con 1.213. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.743, con 121 nuovi ingressi (LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

