Coronavirus | in Italia 15 104 nuovi casi e 352 decessi

Sono 15.104 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di 137.420 tamponi eseguiti. Il tasso di positività è dell'11%, in aumento dell'1,8% rispetto al 9,2% di sabato. Nelle ultime 24 ...

ladyonorato : Ecco il favoloso “modello Italia”: Coronavirus. Italia prima al mondo per tasso morti su abitanti. #CONTEDIMETTITI… - Corriere : L’Olanda ha deciso di bloccare i voli passeggeri in arrivo dalla Gran Bretagna, dove il governo ha varato una nuovi… - RaiNews : #Coronavirus. L'Italia sospende i voli con la Gran Bretagna. La variante inglese del virus in quattro paesi - minguzzi : con questo ritmo tra un mese e mezzo dovremmo aver svuotato le terapie intensive ed i vaccini dovrebbero consentire… - peppecaridi : #Coronavirus, oggi in Italia 15.104 nuovi casi: risale all'11% il tasso di positività ai tamponi. Scendono a 352 i… -