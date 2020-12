Coronavirus, il nuovo ceppo fa paura: bloccati i voli dall’Inghilterra (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo la notizia del blocco dei voli fino al 6 gennaio è fuga dalla Gran Bretagna verso l’Italia. La nuova variante trovata anche in altri Paesi Il nuovo ceppo di Coronavirus trovato in Inghilterra è stato individuato anche altrove: a rendere pubblica la notizia è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto sapere tramite la Bbc che la variante è stata identificata anche in Danimarca, Australia e in Olanda. Una notizia che desta non poca preoccupazione, sia vista la situazione poco rosea in cui versa in questi ultimi giorni l’Inghilterra e sia per le caratteristiche del nuovo ceppo, la cui velocità di diffusione sembra essere notevolmente maggiore rispetto a quelle individuate fino ad ora. Grande fuga dall’Inghilterra: chiusi i ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo la notizia del blocco deifino al 6 gennaio è fuga dalla Gran Bretagna verso l’Italia. La nuova variante trovata anche in altri Paesi Ilditrovato in Inghilterra è stato individuato anche altrove: a rendere pubblica la notizia è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto sapere tramite la Bbc che la variante è stata identificata anche in Danimarca, Australia e in Olanda. Una notizia che desta non poca preoccupazione, sia vista la situazione poco rosea in cui versa in questi ultimi giorni l’Inghilterra e sia per le caratteristiche del, la cui velocità di diffusione sembra essere notevolmente maggiore rispetto a quelle individuate fino ad ora. Grande fuga: chiusi i ...

