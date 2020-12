Coronavirus, il ceppo inglese. L'Oms: 'Nuova variante è già in Danimarca, Olanda e Australia'. La Germania verso stop voli con Londra (Di domenica 20 dicembre 2020) La Nuova variante del Coronavirus individuata in Inghilterra è arrivata in Olanda. Il quotidiano De Telegraaf riferisce che è stato identificato un caso. Per evitare la diffusione del 'nuovò virus, il ... Leggi su leggo (Di domenica 20 dicembre 2020) Ladelindividuata in Inghilterra è arrivata in. Il quotidiano De Telegraaf riferisce che è stato identificato un caso. Per evitare la diffusione del 'nuovò virus, il ...

Agenzia_Italia : Nuovo ceppo del virus in Gran Bretagna, Johnson convoca una riunione d'emergenza - fanpage : Dopo l'Olanda, il nuovo ceppo Covid del Regno Unito è stato rilevato in altri due Paesi europei. - ilriformista : La variante ‘inglese’ del #virus, che una trasmissibilità maggiore del 70%, è già arrivata in Olanda - hznll28 : RT @noellargh: nuovo ceppo del coronavirus dal regno unito - AndreaBonturi : RT @colvieux: Belgio, Olanda e Germania hanno e stanno per bloccare voli da #Uk. L’Italia no. Invece di preoccuparvi di come festeggiare il… -