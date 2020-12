Coronavirus, il bollettino di oggi: 15.104 nuovi casi e 352 morti. Il tasso di positività risale all’11 per cento (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono 15.104 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 16.308) a fronte di 137.420 tamponi effettuati (176.185 sabato) con un tasso di positività che si attesta all’11%, in crescita rispetto al 9,2% di ieri. I decessi sono 352 (ieri 553) per un totale di 68.799 vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente i positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 622.760 (+2.594), 594.859 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 25.158 (-206), 2.743 (-41) in terapia intensiva. La regione con il maggior numero di nuovi casi è ancora il Veneto (3.869), seguita da Lombardia (1.795), Emilia Romagna (1.751), Lazio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono 15.104 idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 16.308) a fronte di 137.420 tamponi effettuati (176.185 sabato) con undiche si attesta%, in crescita rispetto al 9,2% di ieri. I decessi sono 352 (ieri 553) per un totale di 68.799 vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente i positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 622.760 (+2.594), 594.859 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 25.158 (-206), 2.743 (-41) in terapia intensiva. La regione con il maggior numero diè ancora il Veneto (3.869), seguita da Lombardia (1.795), Emilia Romagna (1.751), Lazio ...

