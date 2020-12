Coronavirus, i Paesi Bassi sospendono i voli dal Regno Unito. Mai così tanti contagi in Corea del Sud e Thailandia (Di domenica 20 dicembre 2020) Paesi Bassi EPA/BART MAAT Il primo ministro olandese Mark Rutte.Il governo olandese ha sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1° gennaio, dopo la scoperta nei Paesi Bassi di un caso di contaminazione con una nuova variante britannica del Coronavirus. Il divieto, scattato alle 6 di oggi, 20 dicembre, è arrivato poche ore dopo che il Regno Unito ha annunciato nuove restrizioni per una parte del Paese nel tentativo di rallentare questa nuova variante. December 20, 2020 «Una mutazione infettiva del virus Covid-19 è in circolazione nel Regno Unito. Si dice che si diffonda più facilmente e più velocemente ed è più difficile da individuare», ha detto il ministero ... Leggi su open.online (Di domenica 20 dicembre 2020)EPA/BART MAAT Il primo ministro olandese Mark Rutte.Il governo olandese ha sospeso tutti ipasseggeri dalfino al 1° gennaio, dopo la scoperta neidi un caso di contaminazione con una nuova variante britannica del. Il divieto, scattato alle 6 di oggi, 20 dicembre, è arrivato poche ore dopo che ilha annunciato nuove restrizioni per una parte del Paese nel tentativo di rallentare questa nuova variante. December 20, 2020 «Una mutazione infettiva del virus Covid-19 è in circolazione nel. Si dice che si diffonda più facilmente e più velocemente ed è più difficile da individuare», ha detto il ministero ...

