Coronavirus, fuga da Londra: presi d’assalto stazioni e aeroporti prima dei nuovi divieti – Il video (Di domenica 20 dicembre 2020) Migliaia di persone in fuga da Londra prima dell’inizio dei nuovi divieti sugli spostamenti imposti dal governo inglese per frenare l’alto numero di contagi da Coronavirus e quello della nuova variante Covid che sta preoccupando tutta Europa. A nulla sono valse le parole del capo dell’autorità sanitaria dell’Inghilterra, Chris Whitty, che aveva invitato i cittadini a «disfare i bagagli, se li hanno fatti» per evitare assembramenti pericolosi nel tentativo di partire. prima che scattasse la mezzanotte, e dunque il nuovo lockdown, in migliaia hanno provato a lasciare la capitale inglese. stazioni affollate, come mostrano le immagini, e strade congestioniate dal traffico. Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha definito come «totalmente ... Leggi su open.online (Di domenica 20 dicembre 2020) Migliaia di persone indadell’inizio deisugli spostamenti imposti dal governo inglese per frenare l’alto numero di contagi dae quello della nuova variante Covid che sta preoccupando tutta Europa. A nulla sono valse le parole del capo dell’autorità sanitaria dell’Inghilterra, Chris Whitty, che aveva invitato i cittadini a «disfare i bagagli, se li hanno fatti» per evitare assembramenti pericolosi nel tentativo di partire.che scattasse la mezzanotte, e dunque il nuovo lockdown, in migliaia hanno provato a lasciare la capitale inglese.affollate, come mostrano le immagini, e strade congestioniate dal traffico. Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha definito come «totalmente ...

RaiNews : Migliaia di persone 'hanno sfidato il governo' e sono fuggite da Londra prima che alla mezzanotte scattasse il lock… - romi_andrio : RT @Open_gol: «Totalmente irresponsabili». Così il ministro della Salute ha definito le persone in fuga da Londra nella notte. Intanto è at… - laboescapes : Coronavirus, lavoro a distanza e fuga dalle città - Open_gol : «Totalmente irresponsabili». Così il ministro della Salute ha definito le persone in fuga da Londra nella notte. In… - Mariang47614228 : RT @rodcostakiwi: ??Il mio istinto da complottista mi sussurra : Come mai il virus ha scelto proprio La UK , appena uscita dalla UE , per m… -