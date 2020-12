Coronavirus, è allarme mondiale per la mutazione: sospesi i voli in Italia (Di domenica 20 dicembre 2020) Alcuni paesi europei hanno iniziano a chiudere i confini con il Regno Unito. A Londra polizia schierata in strada per rispetto lockdown. Cresce la paura per le ultime notizie direttamente giunte dal Regno Unito: la nuova mutazione del Coronavirus è ancora più contagiosa che mai. La variante è partita dalla parte sud-est dell’Inghilterra e si è già diffusa in molte delle nazioni del centro-nord Europa (Danimarca ed Olanda) e addirittura in Australia. Londra ha aumentato cosi i controlli di sicurezza, con la polizia schierata nelle ferrovie e nelle strade per evitare spostamenti ed esodo di massa. La nuova forma è stata identificata nel Regno Unito «attraverso la sorveglianza genomica della Public Health England». A dichiararlo è stato Chris Whitty, Chief Medical Officer del Paese in una nota ufficiale: “Si ritiene ora che il nuovo ... Leggi su chenews (Di domenica 20 dicembre 2020) Alcuni paesi europei hanno iniziano a chiudere i confini con il Regno Unito. A Londra polizia schierata in strada per rispetto lockdown. Cresce la paura per le ultime notizie direttamente giunte dal Regno Unito: la nuovadelè ancora più contagiosa che mai. La variante è partita dalla parte sud-est dell’Inghilterra e si è già diffusa in molte delle nazioni del centro-nord Europa (Danimarca ed Olanda) e addirittura in Australia. Londra ha aumentato cosi i controlli di sicurezza, con la polizia schierata nelle ferrovie e nelle strade per evitare spostamenti ed esodo di massa. La nuova forma è stata identificata nel Regno Unito «attraverso la sorveglianza genomica della Public Health England». A dichiararlo è stato Chris Whitty, Chief Medical Officer del Paese in una nota ufficiale: “Si ritiene ora che il nuovo ...

Tg1Raiofficial : Allarme in #GranBretagna per una nuova, e più contagiosa, variante del #Coronavirus. - fanpage : Il Ministro inglese lancia l'allarme. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Allarme in Gb per la mutazione del virus, lockdown a Londra - larenait : AGGIORNAMENTO: trovata anche in altri Paesi. Allarme dell'Oms - mike20227857682 : UK: nuova variante del #coronavirus mette in allarme le cancellerie europee #COVID19 #Covid_19 -