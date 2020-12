CORONAVIRUS CAMPANIA, BOLLETTINO 20 DICEMBRE/ 11 morti, 891 casi, 119 t.i. totali (Di domenica 20 dicembre 2020) BOLLETTINO CORONAVIRUS CAMPANIA, i nuovi dati oggi 20 DICEMBRE 2020: 11 morti, 891 nuovi casi. Caos a Napoli contro l'ordinanza De Luca (che impone zona arancione) Leggi su ilsussidiario (Di domenica 20 dicembre 2020), i nuovi dati oggi 202020: 11, 891 nuovi. Caos a Napoli contro l'ordinanza De Luca (che impone zona arancione)

teleischia : CORONAVIRUS. CAMPANIA, DATI DEL 20 DICEMBRE: 891 NUOVI CONTAGIATI, 1.104 GUARITI - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Coronavirus #Campania, oggi 891 contagi: il bollettino - juornoit : #juorno #Covid-19 #Campania bollettino del #contagio - tvoggi : CORONAVIRUS, RESTA BASSO IL NUMERO DEI CASI POSITIVI IN CAMPANIA Questo il bollettino di oggi in dettaglio: Positiv… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus in Campania, calano i contagi ed i decessi nelle ultime 24… -