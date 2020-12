Coronavirus | Artom “Proteggiamo gli anziani e reinventiamo festività”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Non si può andare avanti così, anzi il pericolo è che la crisi di rigetto sia dietro l’angolo. Bisogna cambiare completamente il punto di vista: non più e non solo divieti ma una grande, consapevole, totale assunzione di responsabilità da parte di tutti noi. E’ arrivato il momento”. Lo scrive Arturo, fondatore di Confapri, nel suo editoriale pubblicato su La Stampa.“Da tutte le analisi fatte – aggiunge – emerge una mortalità con età media di 80 anni, con almeno 2-3 patologie pregresse. A ottobre questi dati avevano ispirato lo studio dell’ISPI e di altri istituti di ricerca che conducevano ad identificare una serie di misure per proteggere gli, che avrebbero potuto salvare migliaia di vite, ma una serie di reazioni politiche aveva interrotto il dibattito. Risulta ora più che mai indispensabile ripartire dalla ...