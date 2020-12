Coronavirus a Fiumicino | 41 nuovi casi e 39 guariti I dati di oggi 20 dicembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 dicembre 2020) “Idella Asl Rm3 di ci dicono che i positivi tra i residenti in città, in questo momento, sono 333?. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Nelle ultime 48 ore sono stati registrati 41positivi e 39 persone sono guarite – spiega il sindaco -. Leggi anche:Nettuno, altre due vittime: idel 20È ancora tra Isola sacra eche si concentra il numero maggiore di: il 64% – prosegue Montino -, mentre il rapporto tra popolazione e positivi è pari a 0,40, con un’età media di 40 anni”. “Sono giorni molto complicati, quelli che stiamo vivendo e che ci apprestiamo a vivere – conclude Montino -, lo dimostrano i provvedimenti particolarmente restrittivi presi ieri dal Governo. Per questo voglio rivolgervi un appello al massimo ...