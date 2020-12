Coronavirus | 15 104 nuovi contagi e 352 morti in 24 ore Il tasso di positività risale all’11%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) Sono 15.104 idaaccertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 137mila tamponi analizzati (40mila in meno di ieri). Come sempre avviene nei weekend, si tratta di numeri più bassi rispetto a quelli dei giorni precedenti perché si fanno meno test. Ildi, infatti, anziché diminuire passa dal 9,2. 352 i decessi. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, i posti letto occupati da malati Covid continuano a diminuire: sono 206 in meno le persone ricoverate in area medica e 41 quelle in terapia intensiva, al netto degli ingressi e delle uscite. Attualmente sono quindi 25.158 i pazienti ricoverati nei reparti e 2.743 quelli in rianimazione. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.