Coronavirus | 15 104 nuovi casi e 352 decessi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 15.104 idi(ieri 16.308), secondo i dati del Ministero della Salute, a fronte di 137.420 tamponi effettuati (176.185 sabato). I, invece, sono 352 per un totale di 68.799 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.953.185 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 25.129.125 i tamponi complessivi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 622.760 (+2.594) mentre sono 594.859 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 25.158 (-206), 2.743 (-41) in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.261.626, con un incremento di 12.156 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero diè il Veneto (3.869), seguita da Lombardia (1.795), ...