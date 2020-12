Coppia di fidanzati viola la quarantena alle Cayman: arrestati e incarcerati per 4 mesi (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono stati condannati a 4 mesi di carcere due fidanzati che hanno violato la quarantena di 14 giorni per chi arriva alle Cayman. È la prima sentenza del genere legata alle misure anti Covid Hanno violato le rigide misure anti Covid e sono stati condannati a quattro mesi di carcere. Skylar Mack 18enne della Georgia, e Vanjae Ramgeet, 24 anni, delle Isole Cayman, sono in prigione da martedì, quando è stata emessa la sentenza proprio alle Cayman. I due sono fidanzati e si sono dichiarati colpevoli della violazione delle regole ma il loro legale a seguito della condanna intende fare ricorso. Jonathon Hughes, l’avvocato che difende i due giovani, discuterà ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono stati condannati a 4di carcere dueche hannoto ladi 14 giorni per chi arriva. È la prima sentenza del genere legatamisure anti Covid Hannoto le rigide misure anti Covid e sono stati condannati a quattrodi carcere. Skylar Mack 18enne della Georgia, e Vanjae Ramgeet, 24 anni, delle Isole, sono in prigione da martedì, quando è stata emessa la sentenza proprio. I due sonoe si sono dichiarati colpevoli dellazione delle regole ma il loro legale a seguito della condanna intende fare ricorso. Jonathon Hughes, l’avvocato che difende i due giovani, discuterà ...

