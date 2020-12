Controlli anti-Covid a Salerno e provincia | il report delle operazioni

(Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel corso della settimana appena trascorsa é continuata l’attività di prevenzione ein materia di misure di contenimento della diffusione del coronavirus-19. Le forze dell’ordine, su tutto il territoriole, hanno effettuato servizi finalizzati all’attenzione per la salute e la sicurezza pubblica. In tale contesto, sono proseguiti i servizi di vigilanza a carattere interforze, disposti con ordinanza dal Questore delladi, che, d’intesa con il Comandantele dell’Arma dei Carabinieri ed il Comandantele della Guardia di Finanza, avvalendosi della preziosa collaborazione dell’Esercito Italiano, della Polizia Municipale die della ...

fattidinapoli : Napoli: Controlli anti-assembramento tra Chiaia e Decumani. Due esercizi pubblici sanzionati... - - YugenAyako : RT @ftk33333: se mi fermano per i controlli anti Covid dico che sono di Twitter, loro capiscono e mi lasciano passare - LaTorre1905 : #Controlli anti-assembramento a #Napoli: due esercizi pubblici sanzionati e circa 300 persone controllate… - Torrechannelit : Napoli – Controlli anti-assembramento tra Chiaia e Decumani. Due esercizi pubblici sanzionati e circa 300 persone c… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli anti

LECCE - Controlli a tappeto a Lecce per contrastare la diffusione del Covid.A seguito delle decisioni prese in seno al Comitato Provinciale ...Salerno – Nel corso della settimana appena trascorsa é continuata l’attività di prevenzione e controlli in materia di misure di contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19. Le forze dell’or ...