Continua la minaccia renziana a Conte. Rosato (Italia Viva): “Indichi un percorso, altrimenti l’esperienza di governo per noi è finita” (Di domenica 20 dicembre 2020) C’è la “necessità di costruire un rapporto di maggioranza e tra la maggioranza e il premier che sia un rapporto fiduciario. Fiducia che oggi non c’è più, perché Giuseppe Conte ha sciupato la fiducia con un pezzo di maggioranza, la nostra”. Lo ha detto ad Agenda, su Sky Tg24, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato. “Tutto questo – ha spiegato – o lo risolve il premier, in una maniera molto chiara, dicendo quale vuole essere il suo percorso per andare avanti nei prossimi anni, oppure è evidente che questo governo per noi è una esperienza finita”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) C’è la “necessità di costruire un rapporto di maggioranza e tra la maggioranza e il premier che sia un rapporto fiduciario. Fiducia che oggi non c’è più, perché Giuseppeha sciupato la fiducia con un pezzo di maggioranza, la nostra”. Lo ha detto ad Agenda, su Sky Tg24, il presidente diEttore. “Tutto questo – ha spiegato – o lo risolve il premier, in una maniera molto chiara, dicendo quale vuole essere il suoper andare avanti nei prossimi anni, oppure è evidente che questoper noi è una esperienza”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Continua la minaccia renziana a Conte. Rosato (Italia Viva): “Indichi un percorso, altrimenti l’esperienza di gover… - clikservernet : Continua la minaccia renziana a Conte. Rosato (Italia Viva): “Indichi un percorso, altrimenti l’esperienza di gover… - Noovyis : (Continua la minaccia renziana a Conte. Rosato (Italia Viva): “Indichi un percorso, altrimenti l’esperienza di gove… - gggraveyard_ : RT @cyanidenymph: Raga, ma ci rendiamo conto che anche in Italia il consenso (o meglio, la sua mancanza) non rappresenta elemento costituti… - jcwlyn : RT @cyanidenymph: Raga, ma ci rendiamo conto che anche in Italia il consenso (o meglio, la sua mancanza) non rappresenta elemento costituti… -

Ultime Notizie dalla rete : Continua minaccia Continua la minaccia renziana a Conte. Rosato (Italia Viva): “Indichi un percorso, altrimenti… Il Fatto Quotidiano Scontro Renzi-Conte: il partito ha perso la pazienza

Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva invita Conte a ricostruire una fiducia persa da parte di maggioranza e opposizioni.

Rosato (Italia Viva): “Conte ha sprecato la fiducia”

Il coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato dichiara la perdita della fiducia da parte del partito nei confronti del governo Conte.

Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva invita Conte a ricostruire una fiducia persa da parte di maggioranza e opposizioni.Il coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato dichiara la perdita della fiducia da parte del partito nei confronti del governo Conte.