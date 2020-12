Conte incassa l'ok al decreto di Natale, ma nel governo è tregua armata (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Portata a casa la partita sul decreto di Natale, Giuseppe Conte può gettarsi sul dossier del Recovery Plan e della verifica del programma di governo ad esso collegato. Il premier è stretto fra le richieste del Partito Democratico di portare subito la bozza in Parlamento e quella di Italia viva di rivedere radicalmente il draft del Piano nazionale di resilienza e ripartenza. Il tutto, con l'incombere dello spettro di una crisi che, dopo il faccia a faccia con Matteo Renzi, sembra solo congelata. Durante la conferenza stampa con la quale ha presentato le misure di Natale, Conte ha fatto sapere di avere intenzione di incontrare, nei prossimi giorni, l'intera maggioranza per fare il punto sul programma e in particolar modo sul Recovery Plan: "Il Recovery dobbiamo condividerlo con ... Leggi su agi (Di domenica 20 dicembre 2020) AGI - Portata a casa la partita suldi, Giuseppepuò gettarsi sul dossier del Recovery Plan e della verifica del programma diad esso collegato. Il premier è stretto fra le richieste del Partito Democratico di portare subito la bozza in Parlamento e quella di Italia viva di rivedere radicalmente il draft del Piano nazionale di resilienza e ripartenza. Il tutto, con l'incombere dello spettro di una crisi che, dopo il faccia a faccia con Matteo Renzi, sembra solo congelata. Durante la conferenza stampa con la quale ha presentato le misure diha fatto sapere di avere intenzione di incontrare, nei prossimi giorni, l'intera maggioranza per fare il punto sul programma e in particolar modo sul Recovery Plan: "Il Recovery dobbiamo condividerlo con ...

AGI - Portata a casa la partita sul decreto di Natale, Giuseppe Conte può gettarsi sul dossier del Recovery Plan e della verifica del programma di governo ad esso collegato. Il premier è stretto fra ...

Restrizioni di Natale ma anche ristori immediati. Così ha dichiarato Giuseppe Conte durante la conferenza stampa in cui ha illustrato le nuove regole per i giorni delle festività.

