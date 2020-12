Come sta Michael Schumacher? La moglie ritira un premio: “Gli piaceva solo correre, ha sempre avuto un grande cuore” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono ormai trascorsi sette anni dal terribile incidente sulla neve in cui rimase coinvolto Michael Schumacher: era il 29 dicembre 2013 quando il tedesco cadde durante una sciata e da quel giorno la sua vita è cambiata per sempre. L’incidente ha provocato importanti conseguenze fisiche al ribattezzato Kaiser, in tutto questo tempo si sono susseguite indiscrezioni sul suo stato di salute, ma poche notizie sono state ufficialmente diffuse dalla famiglia. Dopo la caduta, il sette volte Campione del Mondo F1 rimase in coma per circa sei mesi presso l’Ospedale di Grenoble, poi venne trasferito a Losanna per proseguire la riabilitazione Come confermarono la stessa famiglia e i portavoci delle due cliniche. L’ultima notizia ufficiale risale a inizio settembre 2019. Michael Shumacher vanne trasferito in un ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono ormai trascorsi sette anni dal terribile incidente sulla neve in cui rimase coinvolto: era il 29 dicembre 2013 quando il tedesco cadde durante una sciata e da quel giorno la sua vita è cambiata per. L’incidente ha provocato importanti conseguenze fisiche al ribattezzato Kaiser, in tutto questo tempo si sono susseguite indiscrezioni sul suo stato di salute, ma poche notizie sono state ufficialmente diffuse dalla famiglia. Dopo la caduta, il sette volte Campione del Mondo F1 rimase in coma per circa sei mesi presso l’Ospedale di Grenoble, poi venne trasferito a Losanna per proseguire la riabilitazioneconfermarono la stessa famiglia e i portavoci delle due cliniche. L’ultima notizia ufficiale risale a inizio settembre 2019.Shumacher vanne trasferito in un ...

ricpuglisi : Pensate a come Rocco Casalino sta gestendo e gestirà la faccenda della 'variante inglese' del #Covid19 dal punto di… - ItaliaViva : Non possiamo essere ultimi sui vaccini. Come non possiamo essere ultimi sulla scuola. Per la riapertura a gennaio n… - AntoVitiello : #Pioli: '#Kjaer come sta? Sono passati solo 15 giorni, difficile che ci sia per la partita di mercoledì, però sta b… - fiakketto : RT @La_manina__: Piero Angela, 90 anni: a Natale staremo io e mia moglie da soli e ci faremo gli auguri sul tablet col resto della famiglia… - TommyFraGF : SONO FERMA ALLA QUESTIONE TOMMY STA VERAMENTE BENE? GAIA COSA PENSA VERAMENTE DI FRANCESCO? NON SO COME MAI HO PRESENTIMENTI... #GFVIP -