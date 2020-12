Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020-2021: Granerud vola a +137 su Eisenbichler dopo Engelberg, staccatissimi tutti gli altri (Di domenica 20 dicembre 2020) Si è appena conclusa in quel di Engelberg la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile, con uno scatenato Halvor Egner Granerud capace di conquistare quest’oggi il quinto successo consecutivo. Il 24enne norvegese, grazie ai 200 punti raccolti nella due-giorni elvetica, allunga in testa alla Classifica generale a +137 sul suo unico vero inseguitore Markus Eisenbichler, mentre tutti gli altri sono staccatissimi e sono già quasi fuori dai giochi in ottica Sfera di Cristallo. Di seguito la Classifica generale di Coppa del Mondo 2020-2021 di ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) Si è appena conclusa in quel dila quarta tappa stagionale delladeldicon gli sci maschile, con uno scatenato Halvor Egnercapace di conquistare quest’oggi il quinto successo consecutivo. Il 24enne norvegese, grazie ai 200 punti raccolti nella due-giorni elvetica, allunga in testa allagenerale asul suo unico vero inseguitore Markus, mentreglisonoe sono già quasi fuori dai giochi in ottica Sfera di Cristallo. Di seguito lagenerale dideldi ...

