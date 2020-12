Clamoroso Casertana, solo 9 disponibili a causa del Covid: interviene l’ASL (Di domenica 20 dicembre 2020) Un caso Clamoroso quello che si sta consumando in questi minuti in Campania, con la Casertana decimata dal Covid. Intervento dell’ASL. Un caso incredibile si sta consumando in Serie C, con la Casertana protagonista. La squadra campana, come mostra la distinta presentata per la sfida contro la Viterbese, sarebbe pronta a scendere in campo soltanto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 20 dicembre 2020) Un casoquello che si sta consumando in questi minuti in Campania, con ladecimata dal. Intervento del. Un caso incredibile si sta consumando in Serie C, con laprotagonista. La squadra campana, come mostra la distinta presentata per la sfida contro la Viterbese, sarebbe pronta a scendere in campo soltanto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tuttonapoli : Clamoroso in C, Casertana scende in campo con soli 9 giocatori: match in corso - dariopergolizzi : RT @bennygiardina: Clamoroso (e vergognoso) a Caserta: la Casertana ha 15 calciatori positivi al #Covid19 e non le viene concesso il rinvio… - marcovarini : RT @bennygiardina: Clamoroso (e vergognoso) a Caserta: la Casertana ha 15 calciatori positivi al #Covid19 e non le viene concesso il rinvio… - slowriot23 : RT @bennygiardina: Clamoroso (e vergognoso) a Caserta: la Casertana ha 15 calciatori positivi al #Covid19 e non le viene concesso il rinvio… - AndreaZeoli : RT @bennygiardina: Clamoroso (e vergognoso) a Caserta: la Casertana ha 15 calciatori positivi al #Covid19 e non le viene concesso il rinvio… -