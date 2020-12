Cittadella-Frosinone: probabili formazioni quote e in tv (Di domenica 20 dicembre 2020) Il 22 dicembre allo Stadio Pier Cesare Tombolato si terrà il match Cittadella-Frosinone. Valida per la 14esima giornata di Serie B, la partita si giocherà alle 19.00. Cittadella-Frosinone, come si presentano le due squadre? Sarà sicuramente un match combattuto tra le due squadre che si trovano con un solo punto di differenza. Il Cittadella si trova in 4° posizione con 23 punti. Sempre più vicina alla cima della classifica ha vinto gli ultimi 3 incontri collezionando 3 sconfitte, 4 vittorie e un pareggio. Il Frosinone si trova invece in 3° posizione con 24 punti giocandosi a pochi passi dalla qualificazione per le semi finali di Serie B. Negli ultimi incontri ha realizzato 3 vittorie e 2 pareggi. Nell’ultimo giro di tamponi sono state riscontrate nuove positività in entrambe le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020) Il 22 dicembre allo Stadio Pier Cesare Tombolato si terrà il match. Valida per la 14esima giornata di Serie B, la partita si giocherà alle 19.00., come si presentano le due squadre? Sarà sicuramente un match combattuto tra le due squadre che si trovano con un solo punto di differenza. Ilsi trova in 4° posizione con 23 punti. Sempre più vicina alla cima della classifica ha vinto gli ultimi 3 incontri collezionando 3 sconfitte, 4 vittorie e un pareggio. Ilsi trova invece in 3° posizione con 24 punti giocandosi a pochi passi dalla qualificazione per le semi finali di Serie B. Negli ultimi incontri ha realizzato 3 vittorie e 2 pareggi. Nell’ultimo giro di tamponi sono state riscontrate nuove positività in entrambe le ...

