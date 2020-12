Ciclocross | Coppa del Mondo 2020-2021 | Mathieu van der Poel piega Van Aert e Pidcock nell’inferno di Namur

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020)van der(Alpecin-Fenix) conquista uno stupendo Citadelcross di, seconda tappa dideldi. Il fenomeno neerlandese è riuscito a spuntarla al termine di una battaglia epica con Wout Van(Jumbo-Visma), il quale ha chiuso al secondo posto, e con l’enfant prodige britannico Tom(Trinity), terzo dopo essere stato a lungo in testa alla prova. Per quanto concerne la classifica generale della challenge, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal), oggi quarto, resta in vetta con sette punti di margine su Van. Tomè partito fortissimo sin dalle prime battute e ha portato via un quartetto composto, oltre che da lui, ...