Ciclocross | Coppa del Mondo 2020-2021 | Lucinda Brand trionfa a Namur per il terzo anno consecutivo

Leggi su oasport

(Di domenica 20 dicembre 2020) Continua il momento magico della neerlandese(Telenet Baloise Lions) che conquista per ildi fila il Citadelcross di, seconda prova dideldi. Al secondo posto si è piazzata la campionessa degli Stati Uniti Clara Honsinger, una sorpresa solo parziale dato che già in passato si era dimostrata una specialista dei tracciati duri e domenica scorsa aveva sfiorato il podio a Gavere. Terza piazza per la neerlandese Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) che ha preceduto la connazionale e campionessa delCeylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix). La migliore delle azzurre è stata Eva Lechner (Starcasino), la quale ha chiuso decima. ...