Chi era Walter Nones, giocoliere, amore, amante e marito di Moira Orfei (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella sua vita, Walter Nones ha fatto davvero di tutto: è stato un giocoliere, un acrobata, un presentatore e, infine, un grande domatore a amore folle di Moira Orfei Spettacolare acrobata prima (famoso anche in tv con il trio Nonis), eccezionale addestratore di belve feroci poi (fino al 2007 è andato, qualche volta, in gabbia) e quindi direttore di circo. Proprio in queste ultime vesti ha portato in Italia spettacoli indimenticabili e prodotto show, con il suo circo Moira Orfei. Stefano, sposato con Brigitta Boccoli, e Lara, i due figli di Moira e Walter, fanno entrambi parte del mondo del circo. La madre di Walter Nones, Adele Merini, proveniva da una delle più celebri dinastie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella sua vita,ha fatto davvero di tutto: è stato un, un acrobata, un presentatore e, infine, un grande domatore afolle diSpettacolare acrobata prima (famoso anche in tv con il trio Nonis), eccezionale addestratore di belve feroci poi (fino al 2007 è andato, qualche volta, in gabbia) e quindi direttore di circo. Proprio in queste ultime vesti ha portato in Italia spettacoli indimenticabili e prodotto show, con il suo circo. Stefano, sposato con Brigitta Boccoli, e Lara, i due figli di, fanno entrambi parte del mondo del circo. La madre di, Adele Merini, proveniva da una delle più celebri dinastie ...

TeresaBellanova : Si è spento Nedo #Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz, tenace e instancabile testimone dell’atroce s… - EGardini : Abbiamo aspettato giorni ore per ascoltare quello che sapevamo già! Ma chiedere scusa mai? #Conte confuso imbarazza… - reportrai3 : Chi doveva realizzare un vero e proprio piano di sorveglianza per monitorare, tracciare e isolare i nuovi contagi?… - TortoricAurelio : RT @TortoricAurelio: A modificare il nostro DNA per renderci piu' controllabili e nel frattempo chi non ce la fa muore, era gia' pianificat… - salutidallitaly : RT @PsicheMKD: '...se si basano sul principio della forza allora sarà difficile scardinare questo tipo di azione, come lo era per i crimina… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi era Amava la pallavolo, i nipotini e il suo cagnolino: ecco chi era la studentessa dell'Università di Udine morta nell'incidente sulla A4 Messaggero Veneto Chiavari, Scatole di Natale e generi alimentari: missione compiuta

Chiavari – Un successo inaspettato per gli organizzatori, ma in effetti non poteva che essere così. Missione compiuta con le “Scatole di Natale” e la raccolta di generi alimentari, da donare alle pers ...

In manovra arriva il doppio bonus idrico: ecco quanto vale e chi ne beneficerà

Previsto un doppio sostegno per interventi finalizzati a un uso più razionale della risorsa idrica e per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile ...

Chiavari – Un successo inaspettato per gli organizzatori, ma in effetti non poteva che essere così. Missione compiuta con le “Scatole di Natale” e la raccolta di generi alimentari, da donare alle pers ...Previsto un doppio sostegno per interventi finalizzati a un uso più razionale della risorsa idrica e per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile ...