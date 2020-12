Chi era Stefano Ansaldi: il ginecologo ucciso a Milano con una coltellata (Di domenica 20 dicembre 2020) Stefano Ansaldi è il ginecologo Napoletano ucciso a Milano durante un tentativo di rapina in Stazione Centrale. Per il rinomato chirurgo non c’è stato niente da fare visto che la coltellata alla gola era molto profonda. I Carabinieri hanno lanciato una vera e propria caccia all’uomo. Ma chi era Stefano? >> Morto Nedo Fiano, testimone della Shoah tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz Chi era Stefano Ansaldi Stefano Ansaldi nasce a Benevento il 10 aprile 1955 ma da tempo era residente a Napoli dove esercitava la sua professione di ginecologo. Laureato in medicina e chirurgia alla Seconda Università di Napoli nel 1981, era poi diventato medico chirurgo iscritto all’albo ... Leggi su urbanpost (Di domenica 20 dicembre 2020)è ilNapoletanodurante un tentativo di rapina in Stazione Centrale. Per il rinomato chirurgo non c’è stato niente da fare visto che laalla gola era molto profonda. I Carabinieri hanno lanciato una vera e propria caccia all’uomo. Ma chi era? >> Morto Nedo Fiano, testimone della Shoah tra gli ultimi sopravvissuti di Auschwitz Chi eranasce a Benevento il 10 aprile 1955 ma da tempo era residente a Napoli dove esercitava la sua professione di. Laureato in medicina e chirurgia alla Seconda Università di Napoli nel 1981, era poi diventato medico chirurgo iscritto all’albo ...

Stefano Ansaldi, chi è il ginecologo napoletano ucciso in strada a Milano

Il professore, così come lo chiamavano tutti tra Benevento (la sua città d’origine) e Napoli (dove aveva lo studio medico), era molto amato. Il ricordo dei pazienti ...

