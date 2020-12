Chi è Stefano Orfei? Il figlio di Moira e marito di Brigitta Boccoli (Di domenica 20 dicembre 2020) Stefano Orfei è il primo figlio di Moira Orfei e Walter Nones, conosciuti per il celebre circo. Lo stesso Stefano, fin da quando era bambino, lavora nell’attività di famiglia, dove si è specializzato come domatore di animali. Nato a Genova nel 1966, Stefano Orfei Nones è considerato uno dei più grandi ammaestratori italiani. Il figlio di Moira è l’artista italiano ad aver conquistato il maggior numero di trofei al Festival del Circo di Montecarlo e ha vinto il Clown d’argento con cavalli, animali esotici e tigri. Da anni occupa un ruolo di primissimo piano nell’impresa fondata dai suoi genitori, ed assieme a loro si occupa di strategie aziendali, impostazioni di progetti artistici e di tutte le numerose attività ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020)è il primodie Walter Nones, conosciuti per il celebre circo. Lo stesso, fin da quando era bambino, lavora nell’attività di famiglia, dove si è specializzato come domatore di animali. Nato a Genova nel 1966,Nones è considerato uno dei più grandi ammaestratori italiani. Ildiè l’artista italiano ad aver conquistato il maggior numero di trofei al Festival del Circo di Montecarlo e ha vinto il Clown d’argento con cavalli, animali esotici e tigri. Da anni occupa un ruolo di primissimo piano nell’impresa fondata dai suoi genitori, ed assieme a loro si occupa di strategie aziendali, impostazioni di progetti artistici e di tutte le numerose attività ...

