Chi è Sara Piccinini, la Lady Peluso di Quelli che il Calcio: lavoro e carriera (Di domenica 20 dicembre 2020) Sara Piccinini, nota anche come Lady Peluso, imprenditrice di successo e moglie del difensore del Sassuolo, ex Ternana, Atalanta e Juventus sarà inviata al Mapei Stadium per la trasmissione Quelli che il Calcio. Ci sarà un'inviata speciale oggi, domenica 20 dicembre, sulle tribune del Mapei Stadium in occasione di Sassuolo-Milan. Si tratta di Sara Piccinini conosciuta anche come Lady Peluso, la moglie del terzino del Sassuolo già campione d'Italia con la Juventus e difensore di grande rendimento di Ternana e Sassuolo. Lady Peluso, al secolo Sara Piccinini in tribuna al Mapei Stadium Non capita tutti i giorni di vedere in tribuna, ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Sara Leclerc o Sainz, chi sarà il primo pilota della Ferrari SF21? Binotto: “Non c’è gerarchia” Sport Fanpage Smartphone di Stato, l'incentivo che non c'è

L'ipotesi di uno smartphone di Stato a chi ha ISEE sotto i 20 mila euro, per concedere l'accesso a benefici quali cashback e lotteria degli scontrini.

Dieci ore in coda per ritornare in Serbia

Gli emigrati intasano il confine tra Slovenia e Croazia. Lubiana allenta la morsa in vista delle festività: mobilità tra regioni ...

L'ipotesi di uno smartphone di Stato a chi ha ISEE sotto i 20 mila euro, per concedere l'accesso a benefici quali cashback e lotteria degli scontrini. Gli emigrati intasano il confine tra Slovenia e Croazia. Lubiana allenta la morsa in vista delle festività: mobilità tra regioni ...