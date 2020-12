Chi è Marinella Marigliano, la moglie di Andrea Sannino e mamma di Gioia (Di domenica 20 dicembre 2020) Marinella Marigliano è la moglie di Andrea Sannino. Il cantante è in ascesa e mostra al mondo felice la sua famiglia che si sta allargando. Infatti Marinella è in attesa di un secondo bambino. Dopo dodici anni di fidanzamento, Marinella e Andrea si sono detti sì nel 2018. A un anno dal matrimonio sono diventati genitori di Gioia e adesso aspettano un secondo bambino. Come si può immaginare i due sono colmi di felicità, cosa che non nascondono né nelle ospitate televisive né nei social network dove sono attivissimi. La stessa Marinella Marigliano documenta gran parte delle sue giornate tra faccende di casa e la piccola Gioia che richiede molte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 dicembre 2020)è ladi. Il cantante è in ascesa e mostra al mondo felice la sua famiglia che si sta allargando. Infattiè in attesa di un secondo bambino. Dopo dodici anni di fidanzamento,si sono detti sì nel 2018. A un anno dal matrimonio sono diventati genitori die adesso aspettano un secondo bambino. Come si può immaginare i due sono colmi di felicità, cosa che non nascondono né nelle ospitate televisive né nei social network dove sono attivissimi. La stessadocumenta gran parte delle sue giornate tra faccende di casa e la piccolache richiede molte ...

Marinella Marigliano è la moglie di Andrea Sannino e mostra al mondo felice la sua famiglia che si sta allargando, oggi ospite a Domenica In ...

